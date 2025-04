Genova, furto di impalcature a Sturla nei box un piccolo tesoro

Genova – E’ accusato di aver rubato materiale per edilizia come ponteggi, vernici e strumenti di lavoro e di averli nascosti in alcuni box per poi rivenderli. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 64enne per il reato di furto aggravato denunciandolo anche per ricettazione.

Ieri sera è giunta al 112 la segnalazione di un uomo intento a rubare del materiale da un cantiere di lavoro in zona Sturla.

Immediatamente gli agenti di una volante dell’UPGSP ed una di San Fruttuoso sono arrivati nella via trovando il 64enne armeggiare nei pressi del cantiere.

L’uomo alla vista delle volanti si è dato alla fuga scappando all’interno di un garage per nascondersi.

Le verifiche svolte dagli operatori all’interno del locale, hanno permesso di appurare che lo stesso fosse nella disponibilità del soggetto e di rinvenire 70 pali da impalcature, 60 pedane da ponteggio, oltre a svariati morsetti e materiale vario; hanno rinvenuto, altresì, numerosi apparecchi telefonici, materiale per saldature, telecamere, computer, alcuni server e svariati prodotti come solventi, vernici e viteria varia.

Durante la perquisizione gli operatori hanno trovato l’uomo in possesso di molte chiavi con la dicitura “box” che erano in grado di aprire le serrature di altri garage intestati ad altre persone, in particolare in uno di questi è stata travata un Jeep intestata ad una ditta mentre in un altro garage sono stati rinvenuti un tornio, un trapano industriale, della viteria e del materiale elettrico il tutto senza che l’uomo sapesse giustificarne il possesso.

Il successivo arrivo della Polizia Scientifica, per i sopralluoghi di rito, ha consentito agli agenti di notare la presenza di un server collegato ad un impianto di videosorveglianza privato, montato dal 64enne all’interno del locale dove si era barricato, collegato a diverse videocamere che davano all’interno del garage ed all’esterno del palazzo.

L’uomo, arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione, sarà processato questa mattina con rito di direttissima.