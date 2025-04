Genova, incendio sulle alture di Pra’: sul posto i soccorsi

Genova – Nel corso del primo pomeriggio di oggi, martedì 8 aprile, un incendio si è sviluppato sul ponente genovese, nello specifico sulle alture del quartiere genovese di Pra’, nei pressi di via Due Dicembre 1944 nella zona del Cep.

Diverse segnalazioni di cittadini comprensibilmente allarmati sono giunti fin dalle ore 13, con decine di persone che vedevano una coltre di fumo nero dalle finestre delle proprie abitazioni o mentre si trovavano per strada anche a distanza di centinaia di metri in linea d’aria.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che stanno organizzando i soccorsi necessari, anche se al momento le operazioni risultano complesse a causa del vento.

Inoltre, sono decollati anche Canadair e elicottero dei pompieri proprio per aiutare le difficili operazioni di spegnimento delle fiamme.

Al momento, non si hanno notizie di persone eventualmente ferite o intossicate. In ogni caso, il rogo sarebbe scoppiato in una zona boschiva.

Articolo in aggiornamento

