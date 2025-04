Genova, incidente e veicolo in avaria: traffico in tilt in Sopraelevata

Genova – Pesanti disagi al traffico si segnalano nel corso del tardo pomeriggio di oggi, martedì 8 aprile, lungo entrambe le carreggiate della Sopraelevata.

Intorno alle ore 18 si è verificato un incidente stradale e a pochi minuti di distanza un veicolo è finito in avaria: questi due problemi hanno avuto pesanti ripercussioni alla circolazione in entrambe le direzioni.

Al momento non si conosce la presenza di persone rimaste ferite, ma fin dai minuti successivi all’accaduto si sono registrate pesantissimi disagi e code. Anche a causa dell’orario ‘di punta’, centinaia di macchine sono rimaste incolonnate nel traffico sia verso Sampierdarena che verso la Foce. Ripercussioni anche presso l’ingresso e l’uscita del casello autostradale di Genova Ovest, oltre che lungo alcune vie limitrofe.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti gli agenti della polizia locale che stanno gestendo la situazione cercando di far defluire il traffico.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0