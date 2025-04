Genova, ruba materiale da cantiere a Sturla e scappa: arrestato

Genova – Un furto in una zona di cantiere si è verificato nella serata di ieri nei pressi del quartiere genovese di Sturla, dove è giunta una segnalazione alle forze dell’ordine in merito alla presenza di un individuo sospetto.

Gli agenti della polizia sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti. Alla loro vista, l’uomo presente nell’area indicata tentava di fuggire e di rifugiarsi in un garage che, in un secondo momento, si è scoperto essere nelle sue disponibilità.

I poliziotti l’hanno individuato e l’hanno raggiunto senza grandi problemi. All’interno del locale, sono stati rinvenuti 70 pali da impalcature e 60 pesane da ponteggio, oltre che decine di oggetti e materiale di vario genere. Oltre a questi, sono stati ritrovati anche dei computer, delle videocamere e degli apparecchi telefonici.

Nei confronti dell’uomo, un 64enne, è così scattato l’arresto per furto aggravato e la denuncia per ricettazione. É stato condotto in carcere.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0