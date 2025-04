Genova, trasporta 296 pecore destinate al macello senza cibo e acqua: sanzionato camionista

Genova – Nella giornata odierna, martedì 8 aprile, la polizia stradale ha fermato un camionista alla guida di un autoarticolato nei pressi del casello autostradale di Genova Pra’, lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia. Il mezzo pesante era diretto a Terni, in Umbria, e trasportava 296 pecore destinate al macello.

A seguito degli accertamenti svolti dagli agenti che hanno fermato il camionista di nazionalità spagnola, è emerso come il trasporto stesse avvenendo in maniera non conforme con le normative: non erano state effettuate, infatti, le pause necessarie per consentire di abbeverare e rifocillare gli animali.

L’autista è stato sanzionato dalle forze dell’ordine e il mezzo è stato scortato fino ad una stalla situata in provincia di Piacenza, dove gli animali sono stati momentaneamente lasciati.

