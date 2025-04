Meteo Liguria, oggi giornata soleggiata ma in arrivo peggioramento

Sulla Liguria continuano ad arrivare correnti correnti umide e fresche da Est e insieme all’azione di un campo di alta pressione presente sulla penisola Iberica portano ad un periodo di variabilità sulla nostra regione.

Per oggi, martedì 8 aprile 2025 è previsto tempo stabile e soleggiato ma per domani è previsto un aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni sparse.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 8 Aprile 2025

Mattinata con cieli sereni su tutta la regione. A partire dalle ore centrali incremento della nuvolosità nelle aree dell’entroterra con possibili rovesci, localizzati sul comparto delle Alpi Liguri e sulle vette Avetane. Transito di velature a partire dal pomeriggio e nel corso della serata da Ponente a Levante.

Venti in prima mattinata: deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul centro-Ponente, deboli da Est/Sud-Est sul Levante e al largo. Rotazione ai quadranti meridionali su tutti i settori a partire dal pomeriggio.

Mare poco mosso sotto costa, mosso o localmente molto mosso al largo.

Temperature minime in calo, più sensibile nelle aree interne. Massime stazionarie o in lieve aumento, specialmente in quota

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +15°C/+19°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+4°C e massime tra +8°C/+16°C