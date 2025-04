Migranti, a Genova iniziate le operazioni di sbarco dalla Humanity 1

Genova – Inizierà questa mattina lo sbarco delle 88 persone salvate dal team della nave Humanity 1 nel mar Mediterraneo. In gran parte donne e bambini, i Migranti hanno navigato per 4 giorni su una nave non nata per fare trasporto passeggeri provocando le proteste e le denunce dell’associazione umanitaria tedesca Sos Humanity che accusa l’Italia di violare le norme del diritto internazionale sul soccorso dei naufraghi.

Le norme prevedono infatti che i naufraghi salvati in mare debbano essere trasportat nel primo “porto sicuro” ovvero il primo scalo disponibile e dotato di strutture sanitarie. Il Governo italiano ha invece “interpretato” la norma indicando in modo arbitrario il porto di sbarco, ovvero è lo Stato che indica alle navi dove devono sbarcare.

Secondo le organizzazioni umanitarie non è un caso se ogni volta il “porto sicuro” si trova a giorni di navigazione e non è il più vicino.

A bordo della Humanity 1 la metà dei passeggeri sono minori non accompagnati e neonati provenienti da Egitto, Sierra Leone, Guinea, Camerun, Pakistan, Sudan, Yemen, Ghana e Costa D’Avorio.

La Croce Bianca Genovese sarà presente fin dalle prime ore del mattino per garantire l’assistenza sanitaria tramite ANPAS e sotto il coordinamento della Prefettura di Genova. La nave è attualmente in navigazione in corrispondenza di Pisa.