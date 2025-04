Bogliasco, capotreno aggredita da un passeggero: trasportata all’ospedale

Bogliasco (Genova) – Un nuovo episodio di violenza si è verificato nel corso delle prime ore della mattinata odierna, mercoledì 9 aprile, a bordo di un treno che si trovava tra la stazione di Genova Nervi e quella di Bogliasco.

Qui, per cause ancora da chiarire, sarebbe scoppiata una lite tra alcuni passeggeri, tanto da richiamare l’attenzione della capotreno che si è portata sul posto per cercare di riportare la situazione sotto controllo.

Una delle persone coinvolte nell’episodio, avrebbe improvvisamente aggredito la capotreno colpendola con un martelletto (probabilmente uno di quelli frangivetro che si trova a bordo dei convogli). A quel punto è scattata la chiamata ai soccorsi, con carabinieri e forze dell’ordine che si sono rapidamente portati sul posto.

La donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale San Martino in codice giallo, quello di media gravità. Anche altri due passeggeri rimasti coinvolti nella lite sono stati feriti e trasportati all’ospedale, uno in codice giallo e uno in codice verse.

L’aggressore è stato fermato dai militari dell’arma, mentre sono iniziate le indagini per cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto.

In tal senso, potrebbero tornare utili le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti a bordo del convoglio.

Si segnalano anche ripercussioni sul traffico ferroviario: il treno in questione, partito all’alba da Ventimiglia e diretto a Sestri Levante, ha accumulato diverse decine di minuti di ritardo. Anche altri treni sulla linea hanno fatto registrare ritardi.

