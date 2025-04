Chiavari, spaccio di farmaci dopanti: 53enne arrestato

Chiavari (Genova) – Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri a Chiavari per spaccio di farmaci dopanti.

I militari dell’arma si sono recati presso la sua abitazione, dove egli si trovava già agli arresti domiciliari, a causa delle sue continue inottemperanze alle misure che gli erano imposte dal regime detentivo.

Una volta raggiunto l’appartamento, i carabinieri hanno trovato diverso materiale che è stato poi sequestrato: 646 pastiglie, 31 fiale e 17 blister di varie sostanze anabolizzanti e dopanti.

Secondo quanto è emerso, inoltre, tutti i farmaci sarebbero tutti sprovvisti di autorizzazione e sarebbero stati trasportati in Italia attraverso canali illeciti.

Nei confronti dell’uomo è anche scattata la denuncia per ricettazione. E’ stato condotto al carcere di Chiavari, mentre i militari dell’arma hanno dato il via alle indagini per scoprire l’identità dei suoi ‘clienti’.

