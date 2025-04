Genova, ancora furti sulle auto a Castelletto: montano le proteste

Genova – Ancora furti sulle auto parcheggiate nel quartiere genovese di Castelletto, una zona della città che negli ultimi mesi ha visto diversi episodi di questo genere sia ai danni delle vetture che anche delle abitazioni.

L’ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto nelle scorse ore nella zona di via Oberto Cancelliere. É stata la stessa vittima a denunciare quanto accaduto sui propri profili social, aggiungendo come sia addirittura la quarta volta negli ultimi sei mesi che si ritrova con questa amara sorpresa prima di salire a bordo della propria vettura.

Più in generale, sono decine le denunce di abitanti e residenti della zona per furti o danneggiamenti alle auto in sosta e i numeri in questi ultimi mesi sono in costante aumento.

Al momento non è chiaro se dietro a questi fatti ci sia una o più persone, ma intanto i cittadini si dicono stanchi e infuriati e sono ormai obbligati a non lasciare più all’interno delle automobili alcun oggetti di valore, neanche minimo.

