Genova Curiosa, qual è il vicolo più stretto della città?

Genova – I vicoli e il centro storico sono sicuramente tra i simboli più riconoscibili di Genova. Estremamente caratteristici e spesso dispersivi anche per i frequentatori più assidui, sono ogni giorno un luogo d’arrivo di centinaia di turisti e al tempo stesso cuore pulsante della città e di chi la vive tutti i giorni.

Movida, negozi, botteghe storiche, luoghi nascosti e scorci caratteristici: nei vicoli genovesi si può trovare di tutto.

La loro conformazione è poi una delle caratteristiche più particolari, è difficile trovarne uno simile ad un altro. Alcuni scendono, altri salgono, altri ancora risultano isolati e poi possono offrire un collegamento con le principali vie della città.

Ed è proprio sulla conformazione di alcuni di loro, due nello specifico, che si è aperto un dibattito che va avanti da anni e che non ha mai avuto una soluzione definitiva: qual è il vicolo più stretto di Genova?

Anche se può sembrare strano visto che, come diceva qualcuno, la matematica non è un’opinione, a questa domanda si possono fornire in realtà due risposte differenti.

Se si considera l’intero percorso del vicolo, allora il più stretto è vico della Luna che con i suoi 104 centimetri di larghezza sbuca in via Macelli di Soziglia. Il suo nome deriva proprio dal fatto che i raggi del sole non illuminerebbero mai la strada, nemmeno nelle ore più luminose del giorno.

Se si considera il punto più stretto in assoluto, allora il primato va a vico delle Monachette, situato tra via Pre’ e via Balbi, che in molti punti è decisamente più ampio, ma che in un tratto si riduce a tal punto da raggiungere l’ampiezza di soli 79 centimetri.

Il dibattito a questo punto è aperto: quale deve essere considerato il vicolo più stretto di Genova?



