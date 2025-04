Genova, rifiuti ingombranti abbandonati a Marassi: è ancora polemica

Genova – Altri episodi di abbandono di rifiuti ingombranti per strada. L’ultimo fatto di questo genere, come testimoniano gli scatti condivisi su Facebook da alcuni utenti, si è verificato nel quartiere genovese di Marassi, nello specifico in via Casata Centuriona, nei pressi dello stadio Luigi Ferraris.

Ad essere abbandonati sul marciapiede sono stati un mobiletto di circa un metro di altezza e alcune travi di legno, che ovviamente ostacolano il passaggio dei cittadini e rendono di fatto impossibile il transito per sedie a rotelle o passeggini.

Come scrive qualcuno, non è la prima volta che dei rifiuti ingombranti vengono abbandonati in quel punto della strada, ma nonostante questo al momento la situazione non è stata risolta.

Nel mirino delle polemiche, ovviamente, anche il basso senso civico dei cittadini ‘responsabili’.

