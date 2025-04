Savona, pioggia di calcinacci in corso Viglienzoni

Savona – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, per il crollo di calcinacci sulla strada avvenuto intorno alle 21,30 in corso Viglienzoni. Sono stati i residenti del palazzo ad accorgersi di un forte rumore che ha fatto scoprire il cedimento di parte dell’intonaco della facciata che si affaccia proprio sopra l’ufficio postale.

La chiamata al numero di emergenza 112 ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

L’area è stata evacuata e l’autogru dei vigili del fuoco ha permesso la rimozione di parte dell’intonaco ancora pericolante.

Disagi anche per la chiusura parziale della strada per consentire l’intervento di soccorso e messa in sicurezza.

Questa mattina verrà effettuato un sopralluogo per accertare la sicurezza prima di poter aprire l’ufficio postale che si trova sotto l’edificio interessato al crollo.

