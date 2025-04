Sestri Levante, tiene in casa più di mezzo chilo di hashish: 22enne in manette

Sestri Levante (Genova) – Un giovane di 22 anni, il quale si trovava già sottoposto alla misura di obbligo di dimora con prescrizione di permanenza notturna al domicilio, è stato arrestato dai carabinieri.

A seguito di un controllo svolto presso il suo domicilio, i militari dell’arma hanno notato il giovane agitarsi e comportarsi in maniera sospetta. Hanno così dato il via alla perquisizione della casa e, dopo i primi controlli, hanno rinvenuto un’ingente quantità di sostanza stupefacente: nello specifico, sono stati ritrovati più di 500 grammi di hashish, che erano stati occultati nel terrazzo dell’appartamento.

Nei confronti del 22enne è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato condotto presso il carcere genovese di Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it