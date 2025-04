Un’altra bambina nata in ambulanza, questa volta a Sarzana

Sarzana (La Spezia) – Quella di ieri è stata una giornata particolare a bordo di due ambulanze liguri.

All’alba una bambina è venuta al mondo mentre si trovava a bordo di un mezzo della Croce Bianca di Albenga che stava percorrendo l’Autostrada A10 in direzione San Paolo di Savona.

Nel pomeriggio, un episodio del genere si è replicato a levante, nel comune di Sarzana. Qui una donna di 30 anni, che si era ormai resa conto dell’imminenza del parto, ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per raggiungere l’ospedale.

Una volta giunti sul posto, i militi della Pubblica Assistenza di Sarzana, visto lo scarso tempo a loro disposizione, hanno preferito rimanere nei pressi dell’abitazione dei neo-genitori, facendo partorire la mamma a bordo del mezzo.

Tutte le operazioni sono andate per il meglio e sia la donna che la neonata si trovano in buone condizioni. Dopo il parto, sono state accompagnate all’ospedale Noa di Massa.

