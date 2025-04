Voltri, Spiaggia dei Bambini, per il Comune si farà ma il gestore non sa nulla

Genova – Si infittisce il “mistero” legato al caso della Spiaggia dei Bambini e del botta e risposta tra Comune e “gestore” sul futuro del progetto.

Dopo la denuncia del rischio di non poter partire con il progetto e la costatazione che “i tempi sono troppo corti”, Arciragazzi Prometeo, nella persona del presidente Yuri Pertichini ha ricevuto (attraverso i Media) la smentita del Comune che ha invece confermato che il progetto si farà come i lavori per il ripascimento della spiaggia e la sua riprofilazione – necessaria a permettere l’accesso agevole anche ai bambini con disabilità.

Una “smentita” che, però, non chiarisce tutti i particolari e, soprattutto, non slega i nodi che ancora sono tutt’altro che risolti.

“Siamo lieti di sapere che la Spiaggia dei Bambini, che è un progetto che gestiamo noi, si farà – ironizzano ad Arciragazzi Prometeo – Rimane da capire chi la farà e con quali dotazioni”.

Quello che viene al momento considerato solo un annuncio, infatti, non sembra tenere conto che, oltre ai lavori sulla spiaggia, restano da chiarire molti altri “passaggi”.

“Ricordiamo – spiega Pertichini – che la questione non riguarda solo il ripascimento della spiaggia ma anche mille altre cose che ad oggi non sono minimamente coordinate (quando si iniziava tardi, si cominciava a coordinarsi a febbraio). Attendiamo fiduciosi e un poco curiosi”.

Più a livello “locale”, poi, è scontro con scambio di accuse di “campagna elettorale” tra centro-destra e centro-sinistra.

Con la “smentita” del Comune all’attacco sull’impossibilità di aprire la Spiaggia dei Bambini in tempo per la stagione, infatti, sono arrivate anche le polemiche sul presunto uso strumentale della vicenda, a scopi elettorali.

“Abbiamo letto la denuncia dei gestori – spiega Matteo Frulio (PD), candidato presidente del Municipio VII Ponente – e abbiamo risposto prendendo a cuore la vicenda. Più che campagna elettorale la definiremmo prendersi cura dei problemi dei Cittadini. Se poi il baccano sollevato sui Media permetterà di aprire la Spiaggia dei Bambini e ha “risvegliato” qualcuno che anche lo scorso anno ha fatto aprire in ritardo la stagione, ebbene ne siamo lieti e questo non ha nulla a che vedere con la campagna elettorale ma con lo scopo stesso dell’Opposizione. Ora attendiamo di vedere se e soprattutto quando, la Spiaggia dei Bambini aprirà con tutti i suoi servizi”.

Intorno all’ora di pranzo la candidata di centro-destra alla guida del Municipio, Lorella Fontana (Lega) aveva diramato un durissimo comunicato accusando “la sinistra pretestuosa” di diffondere informazioni false e spiegando invece che “come da programma Spiaggia dei bambini aprirà nell’estate 2025”.

“Spiaggia dei bambini a Voltri chiusa per la prossima estate? – scriveva Fontana – Nessuna informativa è stata mai data in tal senso. Il bailamme pretestuosamente sollevato è stato puntualmente smontato pure dall’assessore comunale Ferdinando De Fornari, che ha smentito categoricamente le inesattezze divulgate. Preciso che nell’ultimo incontro che si era tenuto a livello istituzionale, lo scorso 31 marzo, alla presenza mia e del consigliere delegato Tommaso Boccanfuso per il Municipio VII Ponente, dell’assessore comunale Francesca Corso, di due funzionari di Adsp, proprio De Fornari aveva confermato la piena volontà di procedere con gli iter necessari per gli interventi atti a consentire il regolare avvio della Spiaggia dei bambini, oltre che dell’arenile voltrese. Tali interventi, ovviamente, non si eseguono a inizio aprile perché è ancora un periodo a rischio mareggiate. Infatti, nessuno li ha mai eseguiti in questo periodo. Inoltre, ricordo che la Spiaggia dei bambini ha acquisito caratteristiche di inclusivitá: vi pare che il Municipio e il Comune potessero pensare di abbandonarla a un destino di “non apertura”? In ogni caso, anche l’estate 2025 vedrà la Spiaggia dei bambini a disposizione della cittadinanza non solo voltrese, ma di tutti coloro che intendono utilizzarla. La seria e buona politica lavora e va avanti così”.

Il botta e risposta, c’è da giurare, proseguirà. Con buona pace di chi usa termini offensivi come “fake news” per chi riporta solo quello che accade e fa il mestiere del Giornalista e fa Informazione senza limitarsi a pubblicare i comunicati, facendo il “reggi” microfoni o, peggio, riportando le soffiate “ad personam” fornite con l’intento di ingraziarsi piccoli house organ in cerca di spazio editoriale.

