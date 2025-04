Autostrada A12 chiusa sino a domattina per il rogo in galleria

Chiavari – Riaprirà solo domattina alle 6 l’autostrada A12 Genova – Livorno chiusa da questa mattina per un incendio divampato all’interno della Galleria del Fico tra Chiavari e Sestri Levante causando la chiusura anche del tratto Sestri Levante – Lavagna in direzione Genova

Sulla A12 Genova-Sestri Levante sono stati avviati i lavori di ripristino nella galleria del Fico, dopo le ispezioni effettuate per la verifica dei danni causati dell’incendio del mezzo pesante che trasportava carta. Le attività di spegnimento rese complesse dal continuo riattivarsi delle fiamme, seguite da quelle di bonifica e pulizia, hanno visto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco e della Direzione di Tronco di Genova fino al tardo pomeriggio di oggi.

Ingenti i danni all’interno del fornice, dove si rende necessario il ripristino della pavimentazione e di tutti gli impianti, oltre a interventi sulla calotta. Pertanto, per consentire le prime attività di messa in sicurezza, è stata attivata una task force che lavorerà tutta la notte con l’obiettivo di aprire alle 6 di domani i tratti compresi tra Chiavari e Sestri Levante in direzione Sestri Levante e tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova.

Attualmente, in direzione Genova si registrano accodamenti nel tratto compreso tra Deiva Marina e Sestri Levante. In direzione Sestri Levante si registrano 9 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria a Chiavari a partire da Rapallo.

Chi viaggia in direzione Sestri Levante/Livorno deve uscire a Chiavari e, dopo aver percorso la SS1 via Aurelia, può rientrare in A12 a Sestri Levante.

Chi viaggia in direzione Genova deve uscire a Sestri Levante e, dopo aver percorso la SS1 via Aurelia, può rientrare in A12 a Lavagna.

In alternativa, per le lunghe percorrenze da Genova verso Firenze/Roma si consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova in direzione Milano, immettersi sulla A21 Torino-Brescia all’altezza di Tortona in direzione Piacenza/Brescia e proseguire sulla A1 Milano-Napoli all’altezza di Piacenza in direzione Bologna/Firenze. Chi viaggia verso Livorno, può seguire lo stesso percorso per poi immettersi sulla A15 Parma-La Spezia all’altezza di Parma in direzione La Spezia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it