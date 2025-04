Autostrade, incidenti e lavori: mattinata di caos e lunghe code

Genova – Oltre che sulla linea ferroviaria a causa del guasto che si è verificato nel tratto compreso tra Finale Ligure e Albisola, pesanti disagi questa mattina si sono verificati anche nel nodo autostradale intorno a Genova a causa della presenza dei soliti cantieri e anche di alcuni incidenti.

La situazione più complessa si fa registrare in A10, dove al momento si segnalano ben 6 km di coda nel tratto compreso tra Arenzano e Genova Pegli a causa di un sinistro stradale. Al momento non si conosce la dinamica dell’incidente, che ha avuto ripercussioni anche in A26 dove si registra 1km di coda nel tratto tra il casello di Masone e il bivio con l’A10. Il bilancio sarebbe di due feriti trasportati all’ospedale.

Sempre in A10 situazione pesante anche nel savonese: 5km di coda tra Spotorno e Feglino e altri 4km di coda nella direzione opposta, tra Pietra Ligure e Feglino.

In A26, ma questa volta in direzione nord, 1 km di coda tra Masone e Ovada. La causa, in questo caso, sono i lavori.

Sempre i cantieri sono anche la causa dei disagi in A7, nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione nord, dove si registra 1 km di coda.

Inoltre, a causa dei lavori, si registra anche 1km di coda nel tratto di A12 compreso tra Chiavari e Sestri Levante, in direzione della Toscana.

Infine, a causa del traffico sulla viabilità ordinaria, si registrano code in uscita dai caselli di Genova Ovest e Genova Bolzaneto.

