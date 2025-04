Autostrade, mezzo in fiamme in A12: tratto chiuso in entrambe le direzioni

Lavagna (Genova) – Prosegue la giornata molto complicata lungo le autostrade intorno a Genova dopo i disagi che hanno iniziato ad accumularsi fin dalle prime ore della giornata odierna , giovedì 10 aprile. Intorno alle ore 11,, nello specifico nel tratto compreso, all’interno della galleria Del Fico.Il fatto è accaduto nei pressi di un cantiere realizzato per proseguire con i lavori di ammodernamento della galleria e dove, quindi, è presente unoe il traffico procede in entrambe le direzioni in una sola corsia.Questo ha mandato di fatto. A causa della grande quantità di fumo e per consentire le operazioni di soccorso, la circolazione risulta chiusa in entrambe le direzioni con le prime lunghe code che si stanno accumulando e con centinaia di mezzi che risultano incolonnati nel traffico.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade.L’uomo a bordo del mezzo pesante è stato soccorso e, quello di media gravità,: avrebbe respirato tanto fumo, ma non si troverebbe in gravi condizioni di salute.I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento delle, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire ladell’accaduto.——————————————————————————————————Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0 Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it