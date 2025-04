Elezioni Genova, Barbara Grosso non si ricandida

Genova – L’ex assessore comunale Barbara Grosso non si ricandida alle elezioni amministrative per il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. L’annuncio sui social con un post che ringrazia chi ha lavorato con lei ma anche chi l’ha ostacolata rendendole difficile il lavoro.

L’ex assessore Grosso non fa nomi ma in molti pensano di aver capito a chi si riferisca l’ex assessore alla Cultura.

“Non amo scrivere di me sui social, chi mi conosce lo sa. Ho sempre preferito scrivere di cose belle e comunicare progetti che hanno dato lustro alla città. Questa volta, però, faccio un’eccezione: parlo di me e della scelta che ho fatto per il mio futuro.

È stato un onore essere assessora alla Cultura e alle Scuole e poi consigliera delegata alle relazioni internazionali, al premio Paganini e al Festival di Nervi di questa città a cui sono legata profondamente. In ogni cosa che ho fatto ho messo tutta me stessa, con le mie qualità e nonostante i miei limiti che ho sempre cercato di superare studiando e impegnandomi al massimo e senza riserve. Senza risparmiarmi mai.

Innanzitutto voglio ringraziare Marco Bucci per la fiducia e per tutti gli insegnamenti, ma anche per i moniti.

Li porterò con me e da lì partirò per i miei nuovi progetti.

Ringrazio, poi, tutte le persone speciali che ho incontrato in questo cammino, le persone che mi hanno fatto crescere e mi hanno aiutata. Alcune sono diventate amiche o amici speciali e questo è un grande dono che l’esperienza in Comune mi ha regalato. Ma ringrazio anche tutte quelle persone che hanno voluto porre ostacoli sul mio cammino, perché mi hanno fortificata e in qualche modo anche una dinamica negativa come questa qualcosa mi ha insegnato.

Anche la Sala Rossa di Palazzo Tursi e le persone fantastiche, che ogni giorno lavorano in Comune con tanta dedizione, mi mancheranno tantissimo. A loro dico: un pezzo del mio cuore sarà sempre lì, con voi.

Ho avuto il privilegio di contribuire a una Genova di cui sono immensamente orgogliosa, collaborando alla costruzione di una Cultura che parla al mondo e, contemporaneamente, fa battere il cuore di chi la vive. Questo è per me un capitolo che si chiude, ma la mia passione per Genova e per le mille risorse materiali e immateriali che custodisce non finirà mai.

Non mi ricandiderò alle prossime elezioni, ma il ricordo di questo viaggio, con tutte le sue emozioni, sarà sempre con me.

Lo termino più ricca di esperienze, di amici, di voglia di conoscere e di lavorare, anche se in un modo diverso, perché la Cultura sia un caposaldo dello sviluppo della città, ma soprattutto della crescita dei genovesi. Per questo, un grazie speciale va proprio a lei, alla mia città, che mi ha permesso di crescere, di imparare e di vivere esperienze uniche.

È stato un vero piacere. Grazie mia amata Genova, continuerò a lavorare per te ”

