Genova, addio a Giuliano Pennisi, storico esponente del PSI

Genova – Mondo della politica in lutto, in Liguria, per la morte di Giuliano Pennisi, 78 anni, storico esponente del Partito Socialista Italiano ligure, avvocato civilista e presidente della Fiera di Genova.

Oltre agli impegni politici ha ricoperto importanti ruoli come presidente di Ferport e della Columbus Leasing SpA e consigliere della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

I funerali di Giuliano Pennisi saranno celebrati Lunedì 14 aprile, alle 10, nella chiesa di Padre Santo.