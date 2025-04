Genova, cadono calcinacci da un palazzo a De Ferrari

Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, questo pomeriggio, per la caduta di parte di intonaco da un palazzo che affaccia su piazza De Ferrari, nel cuore del centro cittadino.

Il materiale è caduto sul marciapiede e sulla carreggiata creando allarme ma fortunatamente senza colpire nessuno.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale che ha deviato il traffico per consentire l’intervento di bonifica da parte dei pompieri.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una autoscala con la difficoltà della linea elettrica del tram che è stata isolata per precauzione.

