Genova, Guardia di Finanza sequestra tre traghetti a CIN per frode

Genova – La Guardia di Finanza ha eseguito nel Porto di Genova un provvedimento di sequestro che ha riguardato ben tre traghetti della Compagnia Italiana di Navigazione (CIN) ex Tirrenia per un controvalore di oltre 64 milioni di euro.

L’operazione è stata condotta su richiesta della Procura della Repubblica ed è legato ad una indagine per presunta frode allo Stato per pubbliche forniture.

Nella giornata di oggi, giovedì 10 aprile 2025 il servizio sicurezza della navigazione della Guardia Costiera di Genova e il nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente, emesso-su richiesta della Procura della Repubblica di Genova- nei confronti della società Compagnia Italiana di Navigazione (CIN) dal giudice per le indagini preliminari, per un ammontare di 64.313.897,70 euro

Il reato di frode in pubbliche forniture cui inserisce il provvedimento di sequestro riguarderebbe il contratto tra la CIN ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la linea Genova – Porto Torres stipulato per garantire la continuità territoriale e per il quale la società di navigazione percepisce risorse pubbliche.

In base alle ipotesi di accusa, la compagnia di navigazione CIN, nell’esecuzione del contratto, avrebbe impiegato alcune navi della propria flotta prive dei requisiti previsti dalla normativa internazionale in materia ambientale.

In particolare, sempre secondo l’ipotesi di accusa, alcuni componenti dei motori principali e dei diesel generatori di corrente sarebbero stati manomessi, alterati o sostituiti con pezzi di ricambio non originali e, pertanto, non conformi a detta normativa.

Tali operazioni, ritenute di natura fraudolenta, sarebbero state occultate mediante attestazioni mendaci riportate sui registri o attraverso la contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione e avrebbero consentito alla compagnia di navigazione di mantenere attive le certificazioni previste dalla normativa convenzionale di settore e di evitare il fermo della navigazione da parte degli enti preposti.

Gli accertamenti sono stati effettuati soprattutto a bordo di alcune motonavi della flotta della compagnia di navigazione e avrebbero consentito di accertare varie irregolarità ed ipotesi di falso e contraffazione che hanno determinato anche la mancata osservanza di specifiche clausole previste nel contratto col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari è stato eseguito mediante l’iscrizione, sui registri appositi, della misura cautelare fino alla concorrenza della somma sopra indicata. Sono risultate oggetto del provvedimento tre navi.

Si sottolinea che il sequestro non impedisce il regolare servizio delle navi indicate le quali, nel frattempo, risultano essere state riportate ad una condizione regolare che ne consente la navigazione.

notizia in aggiornamento

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it