Genova, incidenti e strade chiuse: traffico in città nel caos

Genova – Questa mattina i disagi alla mobilità in Liguria e, nello specifico, intorno al capoluogo non si fermano alla linea ferroviaria e alla rete autostradale.

É, infatti, una mattinata di ritardi e lunghe code anche in città. Situazione complessa tra Voltri e Pegli, dove si registrano pesanti ripercussioni a causa del caos che si è registrato in A10 fin dalle prime ore della giornata.

La presenza di due veicoli in avaria, invece, ha mandato in tilt la circolazione in due zone molto trafficate del capoluogo: il primo si è verificato nei pressi di piazza Savio, all’ingresso della strada Guido Rossa, il secondo lungo la carreggiata della Sopraelevata che viaggia in direzione levante. Qui la situazione è tornata alla normalità intorno alle 9:30.

Un incidente è la causa della momentanea chiusura di via Perlasca, in Val Polcevera. Sul posto sanitari del 118 e polizia locale, impegnata ad effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Proprio per consentire le operazioni di soccorso, la circolazione lungo la via è stata temporaneamente sospesa.

Infine, momentanea chiusura della parte finale di via Ettore Vernazza. La parte chiusa alla circolazione è quella che consente l’ingresso in piazza De Ferrari.

La causa è la caduta di alcuni calcinacci per strada, già segnalata nella serata di ieri. Sul posto i vigili del fuoco.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it