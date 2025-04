Genova, laboratorio per imparare a fare la focaccia al Museo Diocesano

Genova – Un laboratorio per bambini e famiglie per imparare a fare la focaccia genovese. Lo ha organizzato per domenica 13 aprile, alle ore 15,30 il Museo Diocesano in collaborazione con l’associazione panificatori e non a caso si intitola “Focaccia per tutti”

Insieme a un maestro panificatore, tutti potranno mettere le “mani in pasta” per imparare a preparare pane e focaccia.

Oltre a questa “ghiotta” attività gli organizzatori condurranno i partecipanti a scoprire in museo le opere d’arte con soggetto culinario e racconteranno che la focaccia è un cibo amato sin dal Medioevo.

Infatti, in un documento del 1229, trovato nell’antico archivio della Chiesa di Santa Maria delle Vigne, è scritto che la parrocchia affitta ad un fornaio un locale per il pane e le focacce.

Sarà l’occasione per conoscere qualcosa in più sulla storia di questo cibo prelibato e poi provare a realizzarla nel chiostro del Museo.

Dopo aver impastato e lavorato di matterello nel chiostro, le famiglie potranno portare a casa le “prelibatezze” preparate per poterle cuocere e gustare a casa.

E per finire il divertente pomeriggio, merenda per tutti a base di Focaccia.

Per partecipare occorre dotarsi di un grembiule e di un mattarello.

Biglietto: € 15,00 (1 genitore+1 bambino), € 20,00 (2 genitori+ bambini).

Per informazioni e prenotazioni: tel. 010/2475127 – info@museodiocesanogenova.it