Genova, passeggiata alla scoperta di Struppa sabato 12 aprile

Genova – Continuano i Cammini Urbani a cura di CAI Sampierdarena in collaborazione con Associazione Guide Turistiche Liguria Sezione di Genova, con il patrocinio del Comune di Genova.

Appuntamento sabato 12 aprile 2025 con un percorso nel verde della Val Bisagno, alla ricerca di tracce dell’antica via di percorrenza verso la valle Scrivia, dove si sono formati i borghi di passo di San Siro e San Cosimo incrociando il tracciato dell’Acquedotto storico seicentesco voluto dal Magistrato delle Acque.

Le chiese millenarie del quartiere di Struppa testimoniano l’importante ruolo di transito che svolgeva la media val Bisagno e la grande ricchezza d’acqua, fondamentale per la sussistenza della stessa Repubblica.

La leggenda legata a San Siro, primo vescovo di Genova, ci porta indietro nel tempo, quando il quartiere prendeva il nome di Molliciana, per la presenza del terreno umido e paludoso, talvolta franoso ma anche molto fertile.

Orario e Punto di incontro: ore 09.00, Piazza Suppini, di fronte all’Associazione GAU

Modalità di partecipazione: per motivi organizzativi la partecipazione ai singoli cammini è riservata a gruppi di massimo 25 persone.

E’ indispensabile la prenotazione da effettuarsi tramite il modulo disponibile online. Per i non soci CAI è necessario attivare l’assicurazione al costo di 2,00 euro da versare direttamente prima della partenza

Durata circa 4 ore, con una sosta. Indossare scarpe appropriate e portare una bottiglia d’acqua