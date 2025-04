Genova, portuale 35enne arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti

Genova – Un lavoratore portuale di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri per concorso in traffico internazionale di sostanze stupefacenti a seguito di lunghe e accurate indagini condotte in questi mesi dopo l’arresto di due uomini nel febbraio del 2024, che aveva portato al sequestro di ben 145 kg di cocaina.

Secondo quanto emerso, il 35enne avrebbe accompagnato in un sopralluogo all’interno del porto i due, mostrando loro le vie di accesso e di fuga.

Inoltre, avrebbe consegnato loro un badge plastificato che consentiva l’accesso all’area portuale, indicando con precisione il punto in cui era stato allocato il container e informandoli della presenza di estranei nei pressi del container, dando infine il via libera all’azione criminosa. I due, un 50enne e un 60enne, erano stati arrestati grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

