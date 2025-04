La Spezia, la Polizia di Stato celebra il 173esimo dalla fondazione

Anche a La Spezia celebrazioni per la Polizia di Stato che festeggia oggi, giovedì 10 aprile 2025 il 173° anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

A La Spezia, la cerimonia si svolgerà presso il Terminal Crociere della Spezia in largo Fiorillo, alla presenza del Questore e del Prefetto e delle massime autorità, militari e civili, locali e provinciali

Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim “#essercisempre”.

Il 10 aprile la Polizia di Stato ricorda anche tutti quei poliziotti che hanno perso la vita nell’esercizio del dovere, e per quest’occasione alle ore 9.00 si terrà la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti presso il Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato.

All’interno del Terminal, a partire dalle ore 9.00, alcune classi della Scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Mazzini-Pellico, parteciperanno a laboratori in cui saranno mostrate alcune delle attività della Polizia di Stato, in particolare della Polizia Scientifica e di un team dell’unità cinofila di Genova, oltre a raccontare agli alunni aspetti delle attività delle diverse Specialità, dalla Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica, della Polizia Stradale e Ferroviaria e del Centro Nautico e Sommozzatori.

A seguire, la cerimonia proseguirà per le autorità militari e civili locali e provinciali, e nel corso della stessa verrà dedicato un momento ai colleghi che saranno premiati per essersi distinti nelle attività di rispettiva competenza.