New York, elicottero precipita nell’Hudson, 6 morti – VIDEO

New York (USA) – Un elicottero che trasportava una famiglia di turisti spagnoli è precipitato nel fiume Hudson per motivi ancora da accertare. Sei i morti e tra loro ci sarebbero almeno tre bambini.

La tragedia è avvenuta mentre l’elicottero che stava sorvolando il fiume Hudson per un volo turistico per ammirare la città dal cielo.

Ad aver perso la vita sarebbero il pilota e cinque passeggeri: una famiglia di turisti spagnoli composta dai due genitori e da tre bimbi.

A indagare saranno la Federal Aviation Administration e la National Transportation Safety Board.

Sui social circolano le immagini del mezzo aereo, privo della coda, che cade a testa sotto nelle acque del fiume.