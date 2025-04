Rapallo, bisarca incastrata nel tunnel per l’autostrada chiusa

Rapallo (Genova) – L’autostrada A12 chiusa con obbligo di uscita per incidente e sulle strade del Tigullio scoppia il consueto caos. C’è anche una bisarca incastrata sotto ad un ponte tra i disagi causati dalla chiusura dell’autostrada A12 Genova-Livorno a causa di un brutto incidente con un mezzo che ha preso fuoco.

I mezzi sono costretti a lasciare l’autostrada ma l’assenza di indicazioni precise e di percorsi veramente “alternativi” la viabilità della zona del Tigullio è andata rapidamente in tilt.

Una delle conseguenze dirette è l’aumento vertiginoso di camion e mezzi pesanti che percorrono le strade alla ricerca di un passaggio per superare il blocco autostradale e rimettersi sul percorso.

Alcuni trasportatori meno pratici della zona o con il solito navigatore non settato per la guida di mezzi pesanti, commettono errori anche macroscopici come potrebbe essere accaduto alla bisarca carica di auto che si è andata ad incastrare sotto il tunnel che porta nel centro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale e si cerca di sbloccare quanto prima il transito.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni potrebbero essere ingenti.

(foto di Augusto Traverso da Facebook)