Rossiglione, macchina finisce in un dirupo: uomo in gravi condizioni

Rossiglione (Genova) – Un grave incidente si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 aprile, nei pressi di Rossiglione dove una persona che si trovava a bordo della sua auto ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada, facendo un volo di diversi metri. E’ accaduto nei pressi di un ponte situato sul torrente Berlino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. I medici hanno prestato le cure necessarie nei confronti del conducente, rimasto ferito in maniera grave.

Per velocizzare le operazioni di soccorso è stato allertato l’elicottero: il ferito è stato così intubato, caricato a bordo e trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

Al momento sono ancora da chiarire le cause del sinistro stradale. In tal senso, potrebbero fornire maggiore chiarezza i rilievi in corso sul luogo dell’incidente.

