A Genova molti salvataggi di pipistrelli per il clima

Genova – Raffica di ricoveri al centro di recupero animali selvatici dell’Enpa di esemplari di pipistrello trovati stremati a terra. Fortunatamente i passanti che li trovano li segnalano o li recuperano direttamente per poi portarli al Cras o chiamando i volontari dell’Enpa.

All’origine del fenomeno ci sono le escursioni termiche di questo periodo “pazzo” per il clima, con periodi anche molto caldi, che anticipano il risveglio dal letargo degli animali e poi il brusco abbassamento delle temperature che porta gli animali risvegliati a bruciare moltissime energie per cercare cibo dopo un inverno nel quale hanno consumato tutte le riserve.

“Nelle ultime settimane al nostro CRAS sono arrivati diversi pipistrelli di Savi in difficoltà – scrive Enpa – Tutti presentavano gli stessi sintomi: erano magri, debilitati e ipotermici. Il motivo? Gli improvvisi sbalzi di temperatura. Le giornate insolitamente miti li stanno risvegliando dal letargo, ma il freddo che ritorna li coglie spesso impreparati, mettendo a rischio la loro sopravvivenza”.

“Uno di loro – spiegano ancora all’Enpa – è questo maschio recuperato da due veterinarie di uno studio privato, che hanno agito in modo esemplare: lo hanno raccolto con delicatezza, sistemato in una scatola con un panno morbido per proteggerlo dal freddo e ci hanno chiamato subito”.

Fortunatamente il pipistrello non era in condizioni critiche. Dopo qualche giorno di ristoro e cure leggere è tornato in forma ed è stato liberato nel luogo in cui era stato trovato.

Per fortuna la storia di questo esemplare ha avuto il suo lieto fine, ma ci ricorda quanto siano vulnerabili i pipistrelli in questo periodo dell’anno.

Chi ne dovesse trovare uno può raccoglierlo e metterlo in una scatola forata (per respirare) con un panno morbido e poi contattare subito il CRAS più vicino. Ogni piccolo gesto può fare una grande differenza!

Enpa Genova ricorda che è possibile aiutare il loro lavoro e le attività di salvataggio visitando il link https://linktr.ee/crasenpagenova.

(foto di Archivio – Nottola)



——————————————————————————————————

