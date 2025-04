A Genova apre la Clinica della Mediazione per gestire i conflitti

La mediazione si fa spazio a Genova. In largo San Giuseppe 3, tra Piazza Piccapietra e Galleria Mazzini ha aperto i battenti la nuova sede di Clinica della Mediazione, un’associazione genovese specializzata nella risoluzione dei conflitti all’interno delle relazioni. L’obiettivo del progetto è quello di offrire al territorio genovese un luogo di ascolto, supporto e formazione dove poter trasformare il conflitto in azioni costruttive e vivere al meglio i rapporti interpersonali. Con un focus specifico sulla mediazione familiare, ma estendendo i servizi anche all’ambito scolastico e aziendale.

Clinica della Mediazione nasce a Genova nel 2021, durante il periodo del lockdown, per dare un aiuto concreto alle famiglie che attraversano un periodo di conflitto a seguito di una separazione, un divorzio, un lutto o problemi di comunicazione con i figli. Un servizio sempre più utile soprattutto sul territorio ligure. Secondo i dati Istat infatti, nel 2023 la Liguria è stata la regione italiana con il maggior numero di divorzi: 1,6 ogni mille abitanti a fronte della media nazionale di 1,4.

Da qui l’idea da parte di cinque professioniste nel campo della mediazione di unire le forze in risposta a questa problematica: il team è composto da Monica Russo, coordinatrice dell’associazione, avvocato, mediatore civile e commerciale e mediatore familiare; Agnese Lucia Vaccaro, educatrice, mediatrice familiare e pedagogista; Cinzia Ottonello, avvocato civilista, mediatore civile commerciale e facilitatore esperto di gruppi; Nadia Grosso, educatrice e mediatrice familiare; Luana Berton, mediatrice familiare ed educatrice. Tutte le professioniste che lavorano in Clinica della Mediazione sono anche coordinatrici genitoriali.

La mission dell’associazione è inoltre quella di sensibilizzare la cittadinanza sull’utilità della mediazione come metodo più semplice, rapido ed economico per la risoluzione delle controversie. La mediazione infatti è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria nella quale la figura professionale del mediatore imparziale aiuta le parti, attraverso l’ascolto e il dialogo, a trovare un accordo condiviso senza la necessità di ricorrere al Tribunale. Una procedura sempre più utilizzata oggi e applicabile in vari ambiti: da quello familiare a quello civile e commerciale, da quello scolastico a quello aziendale.

All’interno della nuova sede di largo San Giuseppe, dove l’associazione si è spostata rispetto alle due precedenti sedi di via Fiasella e via XII Ottobre, sono diversi i servizi che Clinica della Mediazione potrà fornire: a partire dai servizi di consulenza legale, pedagogico-educativa e accompagnamento alla genitorialità, quest’ultimo molto utile in casi di separazione e divorzio per tutelare il benessere dei figli. L’associazione fornisce inoltre servizi di mediazione all’interno delle scuole, utili nella prevenzione di episodi di bullismo e nei luoghi di lavoro; non mancano corsi di formazione e aggiornamento per educatori e mediatori. Infine, tramite servizi di coordinazione genitoriale, Clinica della Mediazione aiuta la coppia a mettere in pratica la bigenitorialità per proteggere i figli dai danni derivanti dalla continua esposizione al conflitto.

Tutti i servizi seguono una filosofia ben precisa: l’idea che la mediazione debba essere per tutti e non esclusiva. Per questo motivo l’associazione ha deciso di applicare ai clienti tariffe agevolate sulla base della loro situazione reddituale, garantendo così un aiuto più equo e sostenibile. Questo oltre alla gratuità del primo incontro conoscitivo, prenotabile sul sito web di Clinica della Mediazione e disponibile anche da remoto su Zoom.

L’inaugurazione della nuova sede a Genova è un punto di inizio e insieme anche un punto di arrivo per Clinica della Mediazione, che nei primi tre anni di lavoro ha stretto diverse collaborazioni con realtà importanti del territorio. Come quella con Acisjf Genova, per la quale Clinica della Mediazione ha fornito, in sinergia con la cooperativa sociale Il Carrozzone di Busalla, servizi di mediazione dedicati alle famiglie in esigenza abitativa ospitate all’interno della Casa della Giovane. Altra collaborazione importante è quella con la cooperativa sociale La Salle di Genova, che ha visto Clinica della Mediazione impegnata nella formazione di educatori sul tema della gestione del conflitto in famiglia. Infine l’associazione ha supportato ACLI Genova nell’apertura di nuovi sportelli dedicati alle famiglie, formando operatori e volontari sulle tematiche dell’ascolto attivo e dell’analisi dei bisogni.