Genova, camion va a sbattere e rimane in bilico sul Polcevera: strada chiusa

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della prima mattinata di oggi val Polcevera nella zona di via San Donà Piave, dove un uomo a bordo di un camion ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un muretto.

Il mezzo è rimasto a lungo in bilico sul Polcevera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

L’uomo a bordo del camion, un 50enne, è stato soccorso dai militi dell’ambulanza: fortunatamente, le sue condizioni non sono apparse gravi ed è stato trasportato all’ospedale di Villa Scassi in codice verde, quello di bassa gravità.

La polizia locale ha chiuso la strada alla circolazione per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e a gestire il traffico nella vie limitrofe.

