Genova, controlli intensificati nel centro storico: 3 arresti e 2 denunce

Genova – I carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico di Genova, al fine di prevenire e contrastare i reati anche attraverso una capillare identificazione degli abituali frequentatori dei vicoli.

Nel corso delle attività e degli accertamenti, i militari dell’arma hanno rintracciato ed arrestato un 30enne per violazione della misura dell’obbligo di dimora in un comune del cuneese. L’uomo era sottoposto a tali prescrizioni per reati legati a stupefacenti e contro il patrimonio.

É stato poi arrestato un 45enne per non aver rispettato il divieto di dimora nel comune di Genova, cui era sottoposto per avere commesso un furto ai danni di un esercizio commerciale lo scorso marzo.

Inoltre, i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 25enne italiano condannato alla pena di 3 anni di reclusione per produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione illegale di armi. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Marassi.

Infine, un 30enne e un 23enne sono stati denunciati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Alla richiesta dei documenti identificativi, infatti, avrebbero tentato di opporsi al controllo.

