Genova, corteo a Sampierdarena manda in tilt il traffico in città

Genova – Traffico ancora nel caos, nella zona del centro e nel ponente genovese per il corteo contro il riarmo e per la Pace, ma anche per i contratti di lavoro bloccati e contro il decreto sicurezza indetto per questo pomeriggio da diverse sigle sindacali e da associazioni e comitati.

Dopo il concentramento davanti al varco portuale Albertazzi il corteo ha iniziato a muovere verso il centro per poi cercare di spostarsi verso il casello di Genova Ovest ma dopo trattative ha modificato il percorso muovendo verso piazza Montano e Sampierdarena mentre il traffico cittadino andava in tilt e si formavano lunghe code e rallentamenti.

Nelle ore dell’uscita dagli Uffici e delle partenze (e arrivi) per il week end, il corteo ha finito per mandare nel caos la viabilità da e per il ponente genovese ma con ripercussioni anche in centro, sino a via delle Fontane, bloccata e via Gramsci e la zona di Caricamento.