Genova, doppio corteo previsto nel pomeriggio in centro: rischio traffico in tilt

Genova – Sarà un pomeriggio a forse rischio disagi per la circolazione e il traffico delle vie del centro città a causa di due cortei che si terranno proprio a partire dalla seconda parte della giornata odierna, venerdì 11 aprile.

Il primo è legato allo sciopero generale proclamato dalla sigla sindacale Si Cobas ed è in programma a partire dalle ore 14, quando i manifestanti si ritroveranno presso varco Albertazzi a San Benigno e procederanno verso le vie del centro cittadino.

I manifestanti scioperano “Contro il genocidio in corso del popolo palestinese e il massacro interimperialista in Ucraina: stop al traffico di armi, fermiamo la logistica di guerra!

Contro il piano #rearmeurope che prevede una spesa militare di 800 miliardi di euro: ai proletari non servono droni, carri armati, aerei da combattimento e munizioni ma servizi pubblici, istruzione, trasporti e sanità!

Contro il decreto-sicurezza e lo stato di polizia volto a reprimere lotte sociali e sindacali, che ridisegna i confini dei servizi segreti per legalizzare il terrorismo di Stato!

Contro tutte le politiche lacrime e sangue che piovono sui lavoratori: rivendichiamo aumenti salariali in tutti settori, stop a licenziamenti, ristrutturazioni e casse integrazioni, riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario!“, si legge sui profili social della Si Cobas Genova.

Inoltre, come comunicato dagli stessi organizzatori della manifestazione, alle ore 16 in piazza San Matteo è previsto anche l’appuntamento dei manifestanti del Fridays for Future Genova.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it