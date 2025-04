Genova, gare podistiche nel weekend: due giorni di modifiche alla viabilità in centro

Genova – In vista della Family Run, della Mezza di Genova e di Corri Genova, tutte in programma questo weekend, sono previste delle importanti modifiche alla viabilità per diverse zone centrali della città di Genova. Le info:

“Variazioni al traffico – si legge – nel week end in occasione della Family Run, la gara dedicata alle famiglie che si svolgerà sabato 12 aprile, e delle due gare podistiche previste per domenica 13 aprile: la Mezza Maratona internazionale di Genova e la Corri Genova, che partiranno da piazza Caricamento rispettivamente alle 9 e alle 9.30.

Le modifiche alla viabilità di sabato 12 aprile

• piazza Rossetti carreggiata lato levante: istituzione del divieto di transito dalle ore 7 alle ore 16.30 o comunque sino a cessate esigenze e divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata in questione con previsione di rimozione forzata per gli inadempienti dalle ore 7 alle ore 16.30.

• corso Marconi carreggiata lato monte tratto tra via Rimassa e piazza Rossetti carreggiata lato ponente: istituzione del divieto di transito dalle ore 14.15 alle ore 15.30 o comunque sino a cessate esigenze e divieto di sosta a centro strada e sul lato monte della carreggiata lato monte del tratto di corso Marconi di cui sopra con previsione di rimozione forzata per gli inadempienti dalle ore 11 alle ore 16.30 o comunque sino a cessate esigenze

• strada sopraelevata Aldo moro: carreggiata lato mare divieto di transito dalle ore 14.30 alle ore 17 o comunque sino a cessate esigenze e carreggiata lato monte divieto di transito dalle ore 14.45 alle ore 16 o comunque sino a cessate esigenze

• Rotatoria 9/11/1989 divieto di transito dalle ore 14.50 sino a cessate esigenze del ramo lato mare e contestuale inversione del senso di marcia nel ramo lato monte Le modifiche alla viabilità di domenica 13 aprile Divieti di sosta con rimozione forzata Dalla mezzanotte alle 14 di domenica 13 aprile divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra piazzetta Jacopo da Varagine e ponte Calvi su entrambi i lati della strada a Caricamento.

Divieti di transito e di sosta

Divieto di transito dalle ore 8 alle ore 14, e comunque sino a cessate esigenze (esclusi i mezzi di soccorso e di servizio alla gara) e divieto di sosta con rimozione forzata dalle 00:00 a cessate esigenze nelle seguenti vie:

• via Del Molo

• piazza Caricamento

• via Antonio Gramsci (direzione Ponente)

• via Alpini D’Italia

• piazzale Stazione Marittima

• via Adua

• via Buozzi fino a piazzetta S. Teodoro esclusa

• via Mura Degli Zingari (nel periodo della manifestazione i veicoli in sosta non potranno accedere alla viabilità principale)

• via San Benedetto

• via Abbiate

• via Pagano Doria (Intersezione Ponte Pini con obbligo di svolta a sinistra con direzione monte (via Del Lagaccio) con contestuale divieto di circolazione in direzione mare verso via Abbiate)

• via Fanti D’Italia

• piazza del Principe (divieto di transito su tutta la rotatoria. Il personale della polizia locale sul posto provvederà eventualmente ad adottare ulteriori iniziative se necessario e possibile

• via Andrea Doria

• via Balbi

• piazza Della Nunziata

• via Paolo Emilio Bensa

• largo della Zecca

• via Cairoli

• via Garibaldi

• piazza Delle Fontane Marose

• via XXV Aprile

• piazza De Ferrari

• via XX Settembre

• via Macaggi

• via Carcassi

• via Frugoni (corsia lato mare)

• Galleria Colombo (direttrice mare)

• via Brigata Liguria sul lato a Ponente della carreggiata

• via Armando Diaz (carregiata lato a mare su ambo i lati e direzione levante tratto tra via Brigate Partigiane e via Barabino

• via Carlo Barabino sul lato a mare del tratto compreso tra Via Armando Diaz e via Giuseppe Casaregis

• via Giuseppe Casaregis (tratto compreso tra via Barabino e via Ruspoli e sul lato Levante e centro strada nel tratto tra via Ruspoli e corso Italia)

• Corso Italia, entrambe le carreggiate

• via F. Cavallotti, tratto tra corso Italia e via O. De Gaspari

• Corso Guglielmo Marconi carreggiata lato a mare su ambo i lati e centro strada

• rotatoria 9 Novembre 1989

• via Brigate Partigiane tratto compreso tra la rotatoria 9 Novembre1989 e via Maddaloni , La prima corsia adiacente l’aiuola centrale in entrambe le careggiate e nelle aree di sosta

• Strada Aldo Moro (sopraelevata), entrambe le carreggiate

• ponte Elicoidale, sul lato a Levante per una lunghezza lineare di circa 100 metri che adduce al viadotto della camionale oltre che Il viadotto della camionale stesso per tutta la sua lunghezza e il piazzale che adduce al varco doganale San Benigno

• Tunnel del sottopasso di Caricamento (lato monte), per la direzione Ponente, È temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare fino a cessate esigenze

• piazza Cavour

Altre variazioni alla viabilità

• Nel tratto di via Alpini d’Italia e via Fanti d’Italia la corsia della gara sarà transennata e presidiata da parte dei volontari dell’organizzazione

• In via XX settembre sarà delimitata la porzione della semicarreggiata a mare riservata alla gara essendo la semicarreggiata a monte libera al transito veicolare.

• In via Cesarea, per una maggiore fluidità della circolazione del traffico veicolare, nel tratto di strada compreso tra via Macaggi e via Ippolito d’Aste è temporaneamente istituito il senso unico di circolazione con direzione consentita da mare verso monte.

• Senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti a mare nelle seguenti vie: Zara (tratto a mare di via Rosselli-Gobetti), Renato Martorelli e Giacomo Medici del Vascello. Per gli accessi carrabili ai civici dal 14 al 24 di via San Giuliano è consentito accedere/uscire da via Giovanni Bovio tramite apposizione di segnaletica e corridoio protetto a questi dedicato. Per l’accesso carrabile alla via Torre dell’Amore è consentito l’accesso e l’uscita su corso Italia tramite apposizione di segnaletica e corridoio protetto a questo dedicato sino a via G. Bruno. Per l’accesso carrabile alla caserma dei carabinieri di corso Italia è consentito l’accesso e l’uscita su corso Italia tramite apposizione di segnaletica e corridoio protetto a questo dedicato sino a via N. Sauro.

• Istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti a monte in via Quarnaro

• istituzione del senso unico alternato regolamentato da personale di polizia locale o movieri nelle seguenti vie: Podgora e Dei Pescatori (nel tratto di strada compreso dall’intersezione con viale delle Brigate Partigiane al pilone della strada a. Moro numero 191).

• istituzione dell’obbligo di arresto allo stop dare la precedenza e svolta a destra nelle intersezioni formate dalle vie: Zara/Rosselli-Gobetti – Renato Martorelli/Renzo Righetti – Giacomo Medici del Vascello/via Oreste De Gaspari.

• Istituzione dell’obbligo di arresto allo stop dare la precedenza e svolta a sinistra all’ intersezione tra via dei Pescatori e viale Brigate Partigiane per i veicoli provenienti da via dei Pescatori.

• Corso Aurelio Saffi tratto compreso tra via Atto Vannucci e viale delle Brigate Partigiane, direzione levante/monte è temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare a esclusione dei veicoli diretti alle proprietà carrabili laterali presenti in zona e dei veicoli che devono raggiungere via dei Pescatori e zona Foce interna al perimetro della corsa.

• Via Maddaloni tratto compreso tra viale Brigate Partigiane e via Finocchiaro Aprile senso unico alternato con obbligo di svolta a destra per i veicoli che transitano in direzione levante all’ intersezione con via Finocchiaro Aprile

• Viale Brigate Partigiane carreggiata lato ponente tratto tra via dei Pescatori e corso A. Saffi, senso unico alternato (per consentire il deflusso dei veicoli provenienti da via dei Pescatori)“.

