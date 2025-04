Genova, spray urticante in classe, 4 studentesse in ospedale

Genova – Quattro studenti in ospedale e diversi altri leggermente intossicati. E’ il bilancio dell’ennesimo “incidente” con gli spray urticanti avvenuto in scuole e tra giovanissimi.

Questa volta è successo all’istituto Rosselli di Sestri Ponente dove una ragazza di 15 anni ha spruzzato uno spray al peperoncino colpendo alcune compagne di scuola.

Non è chiaro il motivo del gesto, se si sia trattato di uno scherzo o per una qualche forma di “difesa” o, ancora, se la sostanza si sia sprigionata per errore o per un malfunzionamento ma in breve i locali si sono saturati della sostanza urticante ed uno dopo l’altro diversi studenti si sono sentiti male dopo aver tossito e con forti bruciori agli occhi.

Per precauzione sono state chiamate le ambulanze e quattro studentesse sarebbero state accompagnate in ospedale per accertamenti. Diversi altri sono rimasti a scuola con forte tosse e lacrimazione forte e fastidiosa.

Sul posto anche le forze dell’ordine che, in breve, hanno identificato la giovane che aveva con sè la bomboletta. Ora si cercherà di capire se sia stata portata in classe per “sicurezza” o per altro motivo.

Inoltre si sta accertando come si siano svolti i fatti e se la dispersione del gas sia stata volontaria o accidentale.

Nelle scuole si ripetono con sempre maggiore frequenza episodi come questi ma la diffusione degli spray al peperoncino è “giustificata” come autodifesa ed evidentemente gli studenti avvertono la necessità di averli in borsa o nello zaino.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it