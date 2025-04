Lavagna, incidente nelle gallerie di Sant’Anna: un uomo in gravi condizioni

Lavagna (Genova) – Un grave incidente si è verificato nel corso della prima mattinata odierna, venerdì 11 aprile, all’interno delle gallerie di Sant’Anna a Lavagna. E’ accaduto poco dopo le 10:30.

Il sinistro stradale avrebbe coinvolto una vettura e un’Apecar e ad avere la peggio sarebbe stato l’uomo a bordo del motocarro.

Il conducente è rimasto ferito in maniera grave ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto. Al fine di velocizzare il trasporto in ospedale e vista la gravità delle sue condizioni, è stato allertato l’elicottero che l’ha trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

Oltre all’ambulanza, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

La circolazione è stata regolata a senso alternato per tutto il tempo dei soccorsi, con alcune ripercussioni sul traffico.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it