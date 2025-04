Leprotto salvato dal tagliarbe, ora in cura al Cras dell’Enpa

Genova – La Primavera avanza e arrivano le prime cucciolate di animali selvatici e tornano i piccoli-grandi incidenti e i salvataggi. Il primo cucciolo di lepre è stato salvato da morte certa durante lo sfalcio di un prato con un trattore dotato di taglierba.

Chi stava usando il mezzo si è accorto appena in tempo della sua presenza tra l’erba alta, immobile e nascosto, nella tipica posizione di pronazione, mentre aspettava la mamma e nell’unico modo che “conosce” per difendersi. All’ultimo, è saltato fuori e, per un pelo, le lame del tagliaerba lo hanno evitato.

A quel punto, chi lo ha recuperato ha contattato telefonicamente l’Enpa di Genova e i volontari, avendo capito che il campo era stato sfalciato e quindi si trovava esposto ai predatori senza potersi nascondere e che il piccolo era già stato manipolato e portato a casa, e quindi il suo odore era “mescolato” con quello degli umani, non poteva più tornare con la mamma che non lo avrebbe riconosciuto e accettato. Così, il leprotto è stato portato al CRAS.

“Il cucciolo è ancora in età da latte – spiegano i volontari Enpa – ma presto inizieremo il processo di svezzamento con erba e foglie fresche. I cuccioli di lepre purtroppo non sono affatto facili da allevare, ma fortunatamente noi abbiamo esperienza”.

E’ fondamentale fare attenzione quando si sfalciano i terreni in primavera. In questo periodo dell’anno, infatti molti animali selvatici, come lepri e altri mammiferi, hanno i loro cuccioli che si rifugiano nell’erba alta in posizione prona, per nascondersi e aspettare la madre.

Questi neonati, che spesso non si muovono per paura, sono difficili da notare e rischiano di essere accidentalmente feriti o uccisi durante il lavoro di sfalcio.

Chi desiderasse aiutare Enpa può farlo al link https://linktr.ee/crasenpagenova

