Sestri Levante, cade lungo un sentiero e batte la testa: in codice rosso al San Martino

Sestri Levante (Genova) – Altro intervento dell’elicottero nel Tigullio, dopo quello avvenuto nel corso della tarda mattinata odierna nei pressi delle gallerie di Sant’Anna dove un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente.

Questa volta è accaduto nella zona di Punta Manara, dove una donna che stava percorrendo il sentiero è improvvisamente scivolata battendo con violenza la testa sul terreno.

Immediata la chiamata ai soccorsi e, vista la zona particolarmente impervia e le condizioni della persona ferita, l’arrivo sul posto dell’elicottero.

La donna è stata così caricata a bordo e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, quello di maggiore gravità.

Nel corso tra trasporto all’ospedale, non avrebbe mai perso conoscenza.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it