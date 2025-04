Genova, il mistero del braccio inciso sulla Cattedrale di San Lorenzo

Genova – Se sei nato o vivi a Genova non puoi non conoscere la Cattedrale di San Lorenzo. Ma nonostante tu sia nato o viva a Genova, probabilmente, potresti non essere a conoscenza di una piccola curiosità legata a questo simbolo del capoluogo che per decenni ha dato origine a storie e misteri, ma che in realtà ha una spiegazione molto più semplice di quanto si possa immaginare.

Alla base del campanile della Cattedrale, dal lato di via San Lorenzo, è inciso nel marmo un braccio che sembra tenere in mano una croce.

Le storie e le tradizioni popolari si sono sprecate per dare una spiegazione a questa particolare incisione ma, come dicevamo, la motivazione è ben precisa e, in realtà, è un qualcosa che si può ritrovare anche in altri luoghi della città.

All’epoca, infatti, era usanza ‘marcare’ la proprietà di alcuni edifici e così accadde anche per la Cattedrale di San Lorenzo, che inizialmente era di proprietà pubblica e non ecclesiastica.

E ci sarebbe proprio questo significato dietro all’incisione, nella quale l’avambraccio e la mano simboleggerebbero proprio ‘la mano pubblica’, mentre la croce sarebbe ovviamente da ricondurre all’utilizzo dell’edificio, che è sempre stato un luogo di culto pur inizialmente essendo di proprietà pubblica.

A conferma di ciò, anche le note per la gestione e la manutenzione della stessa Cattedrale che fino agli anni Trenta del Novecento erano presenti sul bilancio del Comune.

