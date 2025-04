Noli, rocciatore di Sondrio cade da una parete e resta ferito

Noli (Savona) – Ancora un incidente sulle falesie di Capo Noli con un arrampicatore ferito dopo una caduta sulla parete Easy. L’uomo, un 28enne di Sondrio sarebbe caduto per alcuni metri battendo la testa a terra e restando privo di conoscenza.

I compagni di arrampicata hanno immediatamente chiamato il 118 e sul posto è arrivata una squadra del soccorso alpino e dei vigili del fuoco.

La persona è stata stabilizzata e poi trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra ligure con un forte trauma cranico e una presunta lesione alla colonna vertebrale.

In corso gli accertamenti medici e quelli per verificare che siano state rispettate tutte le misure di sicurezza durante la scalata.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it