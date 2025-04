Pietra Ligure, droga nel bar scoperta dal cane poliziotto

Pietra Ligure (Savona) – Nascondeva la droga nel suo locale il 41enne arrestato dalla polizia nella cittadina del ponente ligure, a seguito di un controllo.

Nel locale sono entrati gli agenti della Squadra Mobile accompagnati da Lupo, il cane poliziotto dal fiuto infallibile e che ha subito percepito e segnalato la presenza di sostanze stupefacenti.

Il cane antidroga ha subito condotto gli agenti al nascondiglio dove sono state trovate alcune dosi di cocaina già pronte per essere rivendute e 1400 euro in contanti.

Il titolare del locale è stato arrestato per detenzione e spaccio e il locale è ora in attesa della decisione del magistrato.

(foto di Archivio)