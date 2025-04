Pinocchio, il musical in anteprima al Politeama Genovese

Genova – Arriverà a Genova il 24 e 25 maggio, nella sala del Politeama Genovese l’anteprima del musical Pinocchio. La fiaba Italiana che ha incantato il mondo intero, è stata adattata per il teatro musicale da Melina Pellicano (autrice e regista) con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle e inizierà le anteprime a Maggio 2025 per poi avviare il tour ufficiale da gennaio 2026.

Il romanzo di Collodi prenderà vita in uno spettacolo straordinario con effetti speciali, scenografie e costumi curati in ogni minimo dettaglio.

Un musical travolgente e fedele al romanzo di Collodi, con scenografie, costumi e musiche spettacolari.

Il Gatto e la Volpe vedranno in scena Michele e Stefano Manca del duo comico Pino e gli Anticorpi, mentre Pinocchio e Lucignolo saranno due bambini, due bravissimi piccoli attori professionisti. E poi Geppetto, la Fata Turchina, Mangiafuoco e i tantissimi colorati personaggi della favola originale come il Grillo parlante…

Nella Collodi di fine inverno fa ancora tanto freddo, anche se, timidamente, gli alberi cominciano a germogliare. Da qualche parte, qualcosa di magico sta per accadere, c’è una luce accesa nella notte, è la vita stessa che sta per rinascere, e Pinocchio ne è il simbolo.

Non è la storia di un re, ma di un semplice pezzo di legno e del suo incredibile destino.

Quel pezzo di legno che capitò, non a caso, nelle mani di un uomo buono, ha incantato il mondo intero ed è un inno alla libertà e alla sua energia travolgente.

“Pinocchio è la rappresentazione della vita, pura e senza filtri – raccontano gli organizzatori – È caos, istinto, come l’infanzia che esplode di curiosità e voglia di scoprire il mondo. Ecco perché, sul palco, a interpretare il burattino ci sarà un bambino: proprio perché Pinocchio, come un bambino, rappresenta la forza primordiale di chi nasce libero, senza regole, e impara a fare i conti con i limiti, con la responsabilità, con il crescere. Pinocchio bambino è un inno alla libertà e alla sua energia travolgente”.

Non è un caso che tutto nasca da un semplice pezzo di legno, materia viva, grezza, radicata nella terra. Il legno è un richiamo alla natura, alla trasformazione, alla spinta vitale che vuole diventare qualcosa d’altro, qualcosa o… qualcuno di nuovo. Pinocchio è tutto questo, un viaggio, tra errori, cadute e momenti di scoperta, in un mondo reale, fatto di povertà, lavoro e dignità. Una realtà difficile, popolata anche da uomini che, per sopravvivere, si aggrappano all’essenziale, ignorando gli altri e pensando solo al proprio tornaconto.

In questo contesto, è straordinario che il pezzo di legno capiti nelle mani di un uomo buono come Geppetto, capace di trasformare la sua condizione misera in un atto creativo, di amore puro.

Lui è tutto per Pinocchio: è il suo rifugio, la sua famiglia e darebbe tutto per suo figlio, la sua creatura. La bottega di Geppetto è un luogo magico, proprio perché umile. È da qui che nasce l’avventura di Pinocchio, creato da mani che non possiedono nulla, ma che sanno dare vita.