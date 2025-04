Autostrade, maxi incidente in A6: diversi feriti e traffico nel caos

Savona – É stata una mattinata di caos lungo l’Autostrada A6 Savona-Torino a causa di un incidente che si è verificato lungo la carreggiata che viaggia in direzione della Liguria.

É accaduto nel torinese, nello specifico nei pressi di Cermagnola.

L’incidente ha coinvolto diverse vetture che si sono tamponate: in totale sono sei le persone rimaste ferite nell’impatto, fortunatamente nessuna di loro in maniera grave.

Sono state tutte soccorse dai sanitari del 118, i quali sono intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia stradale e ai vigili del fuoco.

Per consentire le operazioni di soccorso che hanno coinvolto diversi mezzi, il tratto di A6 coinvolto è rimasto a lungo chiuso con i conseguenti disagi al traffico in direzione Savona. Solo in un secondo momento è stato riaperto, mentre sono in corso ancora tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

