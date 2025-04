Carasco, tasso investito da una macchina: in cura al CRAS

Carasco (Genova) – Un tasso è stato investito negli scorsi giorni nei pressi di Carasco. L’animale, ritrovato da una donna che ha immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi, è apparso fin da subito in condizioni serie ed è stato trasportato presso il CRAS di ENPA Genova.

“Questo tasso – si legge – è stato trovato esanime a bordo strada, a Carasco, appena investito. Una signora gentile e disponibile ci ha contattati e ha aspettato in loco sorvegliando l’animale, così da facilitare la localizzazione dell’animale ai carabinieri forestali di Lavagna, che successivamente hanno provveduto a portarlo al nostro CRAS: li ringraziamo di cuore!

Una volta arrivato al centro è stato sottoposto a visite e controlli che, per fortuna, non hanno evidenziato fratture alla colonna vertebrale ma diverse escoriazioni. Purtroppo la botta era stata comunque molto forte, per alcuni giorni il tasso è rimasto in stato di incoscienza e non riusciva nemmeno a bere e mangiare: temevamo comunque lesioni spinali.

Ma noi siamo rimasti fiduciosi, ben consapevoli della resistenza e della resilienza di questi animali. Le nostre speranze sono state premiate e, infatti, dopo qualche giorno ha iniziato a muoversi e nutrirsi.

Ora rimarrà da noi tutto il tempo necessario per riprendersi completamente, ma siamo ragionevolmente ottimisti: i tassi hanno davvero la scorza dura!”

