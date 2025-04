Genova, accensione facoltativa dei caloriferi dal 16 al 30 aprile: le info

Genova – Viste le previsioni metereologiche previste per i prossimi giorni e che potrebbero poi essere confermate anche fino alla fine del mese, è stata firmata dal vicesindaco facente funzioni sindaco di Genova l’ordinanza che permette la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 30 aprile.

“Preso atto – si legge nella nota – delle condizioni climatiche attuali che non consentono il raggiungimento di adeguate temperature negli edifici nel prossimo periodo e che rendono pertanto opportuna l’accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale ciclo di attivazione, è stato dunque deciso di dare la possibilità di accendere i riscaldamenti fino a un massimo di 5 ore giornaliere a regime normale, oltre a 5 ore a regime attenuato dal 16 fino al 30 aprile.

Per regime normale si intende una temperatura di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigiani e assimilabili, mentre per tutti gli altri edifici la temperatura prevista è di 19°C+2 di tolleranza.

Per regime attenuato, invece, si intende una temperatura dell’ambiente di 16°C con un +2°C di tolleranza”

