Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana

Genova – Anche questa settimana proseguono i disagi per i cittadini che sono soliti usufruire del servizio della metropolitana nelle ore serali. Le corse, infatti, saranno sospese nelle serate di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 aprile.

Le ultime corse sono in programma in partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.

Come comunicato da Amt, le chiusure si rendono necessarie per consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione programmata lungo la linea.

Il collegamento serale tra il centro della città e la Valpolcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus. Questa, però, non copre l’intero percorso della metropolitana ed effettua la sua partenza a Caricamento.

